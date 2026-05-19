Sei cittadini statunitensi sono risultati positivi al virus Ebola, mentre in Congo sono state registrate oltre 90 vittime in un’epidemia che si sta diffondendo rapidamente. La diffusione del nuovo ceppo preoccupa le autorità sanitarie, poiché attualmente non esiste una cura specifica. La presenza di persone infette negli Stati Uniti ha attirato l’attenzione sui rischi di un possibile contagio internazionale, mentre in Africa il numero di vittime continua a salire. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Stavolta l’allarme è assai più serio di quanto accaduto con la «infection boat», la nave da crociera Hondius arrivata ieri nel porto di Rotterdam e dove a bordo si era sviluppato il focolaio di Hantavirus. L’Oms, come si legge nel bollettino ufficiale, «ha dichiarato, il 17 maggio, un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale per l’epidemia di malattia da virus ebola causata dalla variante Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda». Il focolaio si è sviluppato nella zona di confine tra Uganda e Sud Sudan, una delle aree più povere e depresse del mondo, ed è già passato in Congo dove questa è la diciassettesima epidemia di un virus insidiosissimo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sei americani prendono l’ebola. Della vera emergenza non si parla

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