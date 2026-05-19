Secondo un nuovo studio globale il 90% delle aziende manifatturiere ritiene che la trasformazione digitale sia ormai indispensabile

Un nuovo rapporto globale rivela che il 90% delle aziende nel settore manifatturiero considera ormai essenziale adottare la trasformazione digitale. Lo studio, intitolato “State of Smart Manufacturing” 2026, analizza le strategie e le tecnologie implementate dalle aziende per modernizzare le proprie operazioni. I dati sono stati raccolti attraverso survey condotte in diversi paesi e settori, offrendo un quadro aggiornato sulle tendenze in atto. La ricerca evidenzia come molte aziende abbiano già avviato investimenti significativi in questo ambito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui