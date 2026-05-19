Secondo un nuovo studio globale il 90% delle aziende manifatturiere ritiene che la trasformazione digitale sia ormai indispensabile

Da corrieretoscano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo rapporto globale rivela che il 90% delle aziende nel settore manifatturiero considera ormai essenziale adottare la trasformazione digitale. Lo studio, intitolato “State of Smart Manufacturing” 2026, analizza le strategie e le tecnologie implementate dalle aziende per modernizzare le proprie operazioni. I dati sono stati raccolti attraverso survey condotte in diversi paesi e settori, offrendo un quadro aggiornato sulle tendenze in atto. La ricerca evidenzia come molte aziende abbiano già avviato investimenti significativi in questo ambito.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il rapporto “State of Smart Manufacturing” 2026 evidenzia che le aziende manifatturiere stanno ampliando l’uso dell’intelligenza artificiale, rafforzando le operazioni e concentrandosi su risultati misurabili  MILWAUKEE, 19 maggio 2026 PRNewswire — Rockwell Automation, Inc, (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi i risultati dell’11° rapporto annuale “State of Smart Manufacturing”.  Lo studio, condotto a livello globale su oltre 1.500 aziende manifatturiere in 17 Paesi, evidenzia un cambiamento nelle priorità del settore: le aziende non si chiedono più se adottare le tecnologie digitali, ma come implementarle, ampliarne la portata e trarne un valore misurabile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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