Secondo un nuovo studio globale il 90% delle aziende manifatturiere ritiene che la trasformazione digitale sia ormai indispensabile
Un nuovo rapporto globale rivela che il 90% delle aziende nel settore manifatturiero considera ormai essenziale adottare la trasformazione digitale. Lo studio, intitolato “State of Smart Manufacturing” 2026, analizza le strategie e le tecnologie implementate dalle aziende per modernizzare le proprie operazioni. I dati sono stati raccolti attraverso survey condotte in diversi paesi e settori, offrendo un quadro aggiornato sulle tendenze in atto. La ricerca evidenzia come molte aziende abbiano già avviato investimenti significativi in questo ambito.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il rapporto “State of Smart Manufacturing” 2026 evidenzia che le aziende manifatturiere stanno ampliando l’uso dell’intelligenza artificiale, rafforzando le operazioni e concentrandosi su risultati misurabili MILWAUKEE, 19 maggio 2026 PRNewswire — Rockwell Automation, Inc, (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi i risultati dell’11° rapporto annuale “State of Smart Manufacturing”. Lo studio, condotto a livello globale su oltre 1.500 aziende manifatturiere in 17 Paesi, evidenzia un cambiamento nelle priorità del settore: le aziende non si chiedono più se adottare le tecnologie digitali, ma come implementarle, ampliarne la portata e trarne un valore misurabile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Most Companies Go Global. Very Few Are Built For It. | Talia Baruch | GlobalSaké | LFC Ep. 210
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