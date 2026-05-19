Sea Watch e Flotilla sequestrata | il sit-in raddoppia contro razzismo e pirateria internazionale
A Brindisi, un sit-in di solidarietà inizialmente organizzato per sostenere la nave Sea Watch e il suo comandante, entrambi sotto inchiesta, si è trasformato in una manifestazione con due punti di protesta. L'evento ha coinvolto i partecipanti che hanno deciso di estendere la propria presenza per evidenziare il loro dissenso riguardo alle azioni di sequestro e alle accuse rivolte alla nave. La protesta si è svolta senza incidenti, attirando diversi manifestanti nel centro della città.
BRINDISI - Quello che doveva essere un sit-in di solidarietà alla Sea Watch e al suo comandante sotto inchiesta, si trasforma in una doppia protesta. Oggi (martedì 19 maggio) alle 18:00, ai giardinetti di Piazza Vittorio Emanuele, il Cobas unisce alla denuncia delle politiche migratorie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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