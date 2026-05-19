Se oggi i loghi di Gmail vi sembrano tutti diversi c’è un motivo | inizia il nuovo design

Oggi si nota un cambiamento nei loghi di alcune applicazioni Google, tra cui Gmail, Drive, Docs e Sheets. L'azienda sta introducendo un nuovo design che si manifesta con icone caratterizzate da linee più morbide e colori realizzati con gradienti sfumati. La transizione avviene in modo graduale, portando a una variazione visiva tra le versioni precedenti e quelle aggiornate delle icone. Questa modifica riguarda le immagini rappresentative delle applicazioni all’interno di vari ambienti digitali.

Google sta rilasciando gradualmente i nuovi design delle sue applicazioni. Gmail, Drive, Docs e Sheets ora hanno icone con linee più morbide e colori dai gradienti sfumati. Fa parte di una serie di novità che Google presenterà in questi giorni durante il Google IO, l'evento in cui Mountain View svela tutte le novità per l'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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