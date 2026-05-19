Se l' ex moglie non paga il condominio i debiti ricadono sul marito | la nuova beffa

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente ordinanza ha stabilito che, in caso di mancato pagamento del condominio da parte dell'ex moglie, i debiti vengono trasferiti al marito. Questa decisione ha suscitato reazioni da parte di associazioni di tutela dei consumatori, che la definiscono una situazione difficile da gestire. La questione riguarda l'assegnazione delle responsabilità finanziarie in presenza di separazioni o divorzi, e ora si apre un dibattito sulla validità di questa interpretazione legale.

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Una notizia "ferale", così l'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori (Aduc) definisce l'ordinanza 13.963 del 13 Maggio 2026 della Corte di Cassazione. I giudici della suprema corte si sono espressi su un caso che riguardava il pagamento degli oneri condominiali di un. 🔗 Leggi su Today.it

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