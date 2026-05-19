Se le autostrade diventano arte | a Trento ecco la mostra Italia in movimento

Da trentotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 al 24 maggio, il Museo Diocesano Tridentino ospita la mostra “Italia in movimento. Autostrade e futuro” durante il Festival dell’Economia di Trento. Dopo essere stata esposta al Maxxi di Roma, alla Triennale di Milano e al Meeting di Rimini, l’esposizione presenta immagini e installazioni che interpretano il ruolo delle autostrade nel paesaggio italiano. L’evento si inserisce in un calendario ricco di iniziative culturali e si svolge in un contesto dedicato alla riflessione sul futuro della mobilità nel paese.

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La mostra “Italia in movimento. Autostrade e futuro” arriva al Festival dell’Economia di Trento: porte aperte dal 20 al 24 maggio in quel del Museo Diocesano Tridentino, dopo i fasti del Maxxi di Roma, della Triennale di Milano e del Meeting di Rimini.La mostra, curata da Pippo Ciorra con Angela. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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