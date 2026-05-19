se il mondo ruota intorno a pechino

Recentemente, due tra i leader mondiali più influenti hanno visitato Pechino in rapida successione. La visita di Vladimir Putin si è svolta pochi giorni dopo quella di Donald Trump, creando un effetto di continuità nelle relazioni tra i rispettivi paesi e la Cina. Questi incontri si sono svolti in un momento di particolare attenzione internazionale verso la capitale cinese, che ospita incontri di alto livello tra leader mondiali e rappresentanti di varie nazioni.

Quale altra capitale del mondo può vantarsi di aver accolto nell’arco di pochi giorni Donald Trump e Vladimir Putin, leader di due grandi potenze mondiali? La Cina è sicuramente fiera di aver dimostrato alla sua popolazione e al resto del mondo la centralità ritrovata, insieme alla potenza del paese e a quella del suo leader, Xi Jinping. Per comprendere la situazione è giusto sottolineare che i due visitatori, lo statunitense e il russo, sono attualmente impantanati in due guerre catastrofiche, mentre il loro ospite cinese si presenta come rappresentante di una superpotenza in ascesa, polo di stabilità in un mondo preda di un grande disordine. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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