Scuola Creatività e valori | giovani premiati

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella scuola media ‘Caterina’ si sono svolti i premi dedicati ai giovani che si sono distinti in vari ambiti. L’evento ha visto protagonisti studenti di diverse classi, che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali per i risultati ottenuti. La cerimonia ha coinvolto insegnanti, genitori e rappresentanti dell’istituto, presenti per celebrare le giovani eccellenze. Durante la manifestazione sono stati consegnati attestati e premi in presenza di un pubblico composto da familiari e amici dei ragazzi.

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Riflettori puntati sui giovani che si distinguono in diversi campi: alla scuola media ‘Caterina Sforza’ si è svolta la cerimonia di consegna del premio nazionale ‘Ambasciatori di pace e dei diritti umani’ insieme ad Agesc, l’assocazione dei genitori delle scuole cattoliche, e ai Lions Club Forlì Valle del Bidente. Per la ‘Sforza’ al primo posto si sono piazzati Camilla Avellone, Matilde De Simone, Alida Cucchi, Emanuela Marku, Raffaele Falci e Diego Casadei; secondi Federico Caldi e Jan Valmori; terzi Celeste Treossi e Margherita Tramonti. Per la sezione elaborati grafici si è invece classificato primo Mireya Pizzamus; seconda Anna Bertaccini, terzo Lanya Qader, menzione speciale per Beatrice Baldassari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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