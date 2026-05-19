Scuderia alfisti giallo verdi in trasferta a San Giovanni Rotondo | auto d’epoca e solidarietà

La Scuderia Alfisti Giallo Verdi di Nardò si trova in trasferta a San Giovanni Rotondo, dove sta partecipando a un evento che coinvolge auto d’epoca e iniziative di solidarietà. L’attività della scuderia continua senza interruzioni, portando avanti il suo impegno sociale anche al di fuori dei confini provinciali. Durante la manifestazione sono presenti diverse vetture storiche, mentre i partecipanti supportano iniziative benefiche locali. La presenza della scuderia si inserisce in un contesto di collaborazione tra appassionati e associazioni di solidarietà.

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