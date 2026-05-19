Screening sangue occulto dal 26 maggio cambiano le modalità di ritiro del kit

A partire dal 26 maggio, in provincia di Arezzo, le procedure per il ritiro e la consegna dei kit destinati allo screening del colon-retto subiranno delle modifiche. La nuova organizzazione riguarda specificamente le modalità con cui i cittadini possono ottenere e restituire i materiali necessari per il test. Questa variazione riguarda tutte le persone coinvolte nel programma di prevenzione e si applica esclusivamente alle aree interessate dall’aggiornamento. Le autorità sanitarie hanno comunicato le modalità aggiornate attraverso canali ufficiali.

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