Scontro tra due auto durante un parcheggio in via Pietro Cella
Martedì 19 maggio, poco dopo le 9, si è verificato un incidente tra due auto in via Pietro Cella, vicino all’incrocio con via Rezzi e nei pressi del semaforo di via Morigi. L’incidente si è verificato durante le operazioni di parcheggio, coinvolgendo due veicoli che si sono scontrati in quella zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e la gestione della viabilità. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali feriti o danni materiali specifici.
Poco dopo le 9 di martedì 19 maggio si è verificato un incidente in via Pietro Cella, all’altezza con via Rezzi, nelle vicinanze del semaforo di via Morigi. Mentre una Peugeot stava effettuando una manovra in retromarcia per inserirsi in sosta tra due auto a lato della strada, è stata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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