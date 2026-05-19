Scontro tra due auto durante un parcheggio in via Pietro Cella

Martedì 19 maggio, poco dopo le 9, si è verificato un incidente tra due auto in via Pietro Cella, vicino all’incrocio con via Rezzi e nei pressi del semaforo di via Morigi. L’incidente si è verificato durante le operazioni di parcheggio, coinvolgendo due veicoli che si sono scontrati in quella zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e la gestione della viabilità. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali feriti o danni materiali specifici.

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