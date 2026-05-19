Un incidente si è verificato sulla strada provinciale 3, coinvolgendo tre veicoli. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d'urgenza con un elicottero sanitario a Matera. Le dinamiche dello scontro tra le auto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità intervenute sul posto. Sul luogo sono presenti le forze dell'ordine per ricostruire l’accaduto e gestire la viabilità. La situazione resta sotto controllo mentre si attende l’esito delle valutazioni mediche sui feriti.

? Domande chiave Come sono avvenute le dinamiche tra le tre auto coinvolte?. Chi sono i feriti trasportati d'urgenza con l'elisoccorso a Matera?. Perché la segnaletica sulla SP3 è finita sotto accusa?. Quali responsabilità emergeranno dai rilievi tecnici dei Carabinieri?.? In Breve Sette occupanti coinvolti tra residenti di Altamura, Gravina e frazione di Marconia.. Un ferito trasferito d'urgenza all'ospedale di Matera tramite elisoccorso.. Vigili del Fuoco di Materia e due ambulanze 118 sul luogo.. Traffico gestito con senso unico alternato per rilievi Carabinieri sulla SP3.. Tre persone sono risultate ferite nel violento scontro tra tre auto avvenuto oggi pomeriggio verso le 14:50 sulla Strada Provinciale 3, precisamente al chilometro 3 nei pressi dell’uscita per Montescaglioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra 3 auto sulla SP3: 3 feriti e l’elisoccorso a Montescaglioso

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