Il Tottenham esce sconfitto per 2-1 nel match contro il Chelsea giocato a Stamford Bridge. La partita si conclude con il Chelsea in vantaggio, rendendo decisiva l’ultima giornata di campionato per il destino del Tottenham in Premier League. La sconfitta del Tottenham allontana ulteriormente la possibilità di salvezza, lasciando tutto in bilico prima dell’ultimo turno. La sfida tra le due squadre si è conclusa con il Chelsea che ha ottenuto i tre punti fondamentali nella corsa per la permanenza.

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© Calcionews24.com - Sconfitta pesante per il Tottenham: il 2?1 col Chelsea obbliga De Zerbi a giocarsi la salvezza all’ultimo turno

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Tottenham DON'T YOU DARE! Chelsea and Aston Villa Plot Bergvall Swoop!

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