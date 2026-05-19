Scivola mentre sale in auto con la mamma lei non se ne accorge e lo travolge | grave bimbo di 7 anni a Thiene

A Thiene, un bambino di sette anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre saliva a bordo con la madre. L’incidente si è verificato nel cortile di una casa, e la donna non si è accorta della presenza del figlio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del bambino sono giudicate molto serie. La polizia sta raccogliendo le testimonianze e procedendo con le verifiche per ricostruire l’accaduto.

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