Scirea e la nazionale del dottor Brolis calcio d’autore alla Casa del Giovane
Nella cornice della Casa del Giovane si è tenuto un evento dedicato a un celebre calciatore, noto per il suo ruolo nella nazionale di calcio e per aver lasciato un segno indelebile nel calcio locale. La serata ha ricordato le partite e i momenti più significativi della carriera, coinvolgendo appassionati e tifosi. Tra immagini, aneddoti e testimonianze, sono stati rivissuti episodi legati alla storia sportiva di questa figura. L'evento si è svolto in un luogo che rappresenta un punto di riferimento per gli amanti del calcio in zona.
Una serata carica di ricordi esemplari, nel contesto di un “luogo del cuore” legato a doppio filo alla storia del calcio atalantino e bergamasco. Lunedì 18 maggio alle 20,45 è in programma a Bergamo, nella Sala Nembrini della Casa del Giovane di via Gavazzeni, la presentazione del libro “ I ragazzi del dottor Brolis – storie di un calcio che non finirà ”. E’ dedicato a quel Giuseppe Brolis che seppe coltivare campioni nella natia Verdello ma anche con Atalanta, Juventus, Cremonese e Piacenza. Si tratta dell’ennesima presentazione del volume, in questo caso particolarmente dedicata a Gaetano Scirea, grande calciatore con Atalanta, Juventus e Nazionale Italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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