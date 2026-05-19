Scirea e la nazionale del dottor Brolis calcio d’autore alla Casa del Giovane

Nella cornice della Casa del Giovane si è tenuto un evento dedicato a un celebre calciatore, noto per il suo ruolo nella nazionale di calcio e per aver lasciato un segno indelebile nel calcio locale. La serata ha ricordato le partite e i momenti più significativi della carriera, coinvolgendo appassionati e tifosi. Tra immagini, aneddoti e testimonianze, sono stati rivissuti episodi legati alla storia sportiva di questa figura. L'evento si è svolto in un luogo che rappresenta un punto di riferimento per gli amanti del calcio in zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui