Scienza alla spina | Pint of Science torna in 3 pub pisani

Dal 18 al 20 maggio, la manifestazione Pint of Science torna nei pub di Pisa, portando presentazioni e discussioni su temi scientifici a un pubblico ampio. L'evento si svolge in tre locali cittadini e prevede incontri con ricercatori e esperti del settore, che condividono le proprie conoscenze in modo accessibile. La rassegna si svolge in diversi orari e mira a coinvolgere i partecipanti in conversazioni dirette su argomenti di attualità scientifica.

Pisa, 18 maggio 2026 – Dal 18 al 20 maggio Pint of Science porta la scienza nei pub di tutta Italia. Undici anni dopo il debutto nel nostro Paese, il festival — nato nel 2013 nel Regno Unito e oggi presente in 27 nazioni su cinque continenti — raduna 90 locali in 28 città italiane per tre serate consecutive di talk, domande e conversazioni tra ricercatori e pubblico. Ingresso gratuito. Il format è semplice: ogni sera, uno o due ricercatori presentano il proprio lavoro in 40 minuti e poi rispondono alle domande della platea, in un’atmosfera volutamente informale. Niente convegni, niente plexiglass. Solo scienza e - appunto - una pinta di birra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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