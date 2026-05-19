Sciami in centro a Milano e nell' hinterland | ecco perché le api stanno traslocando

Nella mattinata di martedì 19 maggio, molte zone del centro di Milano e dell'hinterland si sono trovate attraversate da sciami di api. Il cielo sereno e le temperature miti sembrano aver influito sulla presenza di questi insetti che si spostano tra le vie cittadine e le aree periferiche. Le api si sono aggregate in gruppi numerosi, creando un'inaspettata presenza tra le strade e i parchi della zona. Nessun incidente è stato segnalato finora in relazione a questi avvenimenti.

Sole, temperature miti e sciami d’api per le strade della città. È quello che sta succedendo nella giornata di martedì 19 maggio. La centrale operativa di via Messina, stando a quanto appreso da MilanoToday, ha ricevuto circa una decina di chiamate per interventi sia nella metropoli lombarda, ma. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Scuola, gli studenti fuggono dal centro: boom di iscritti nell’hinterland? Cosa sapere Gli iscritti nell'hinterland milanese crescono dell'1,83% mentre a Milano calano del 1,23%.

Vigili del Fuoco: “Solo emergenze reali per imenotteri, per gli sciami di api rivolgersi agli apicoltori”Negli ultimi giorni il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha registrato un aumento significativo delle richieste di intervento da parte dei...

Sciami in centro a Milano e nell'hinterland: ecco perché le api stanno traslocandoSi tratta della sciamatura, un fenomeno che fa parte del ciclo vitale annuale dell'alveare ed è il modo in cui si riproducono le famiglie di api, aveva spiegato qualche anno fa a MilanoToday Giampao ... milanotoday.it

#valtiberina - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Per le persone che non amano le Spedizioni, qual è il vostro problema principale con esse? reddit

Sciame di api invade la piazza, l'allevatore libera la zona con l'aiuto della reginaJESI Sciame di api in piazza della Repubblica, in pieno centro. Le api si sono raccolte inizialmente a terra, formando un ammasso compatto, per poi spostarsi anche su una panchina nelle ... corriereadriatico.it