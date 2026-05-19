Sabato scorso, a Modena, si è verificato un attentato che ha attirato l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica. Tra le persone coinvolte nel procedimento legale, figura l’attentatore, il cui avvocato di fiducia è stato scelto tra i professionisti del settore. La notizia ha suscitato discussioni sulla rappresentanza legale in casi di questo tipo, e il nome dell’avvocato è stato reso noto nelle ultime ore. La vicenda si aggiunge a un quadro più ampio di eventi che hanno portato alla luce questa specifica situazione giudiziaria.

Si arricchisce il dibattito sull’attentato avvenuto sabato a Modena. Come noto, Salim El Koudri ha scelto come avvocato di fiducia Fausto Gianelli. Una nomina che non è passata inosservata e sulla quale è intervenuto Carlo Giovanardi, ex ministro dei Rapporti con il Parlamento nel secondo governo Berlusconi. In una nota, ha posto l’accento sul profilo politico dell’avvocato, definendolo “noto sostenitore della causa palestinese e delle ali più radicali ed intransigenti dei movimenti che vogliono la distruzione di Israele”. Una scelta che, secondo l’ex ministro modenese, rischia di cambiare la lettura del dopo-attentato. Giovanardi ha ricordato di aver elogiato nei giorni scorsi quanti, italiani e stranieri, sono intervenuti per fermare l’aggressore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Schierato con la causa palestinese". Ecco chi è il legale dell'attentatore di Modena

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Anna Foa, Senza pace. Storia del conflitto israelo-palestinese

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