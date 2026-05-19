Schianto ferroviario vicino alla stazione ribaltati vagoni di un treno merci | c' è anche un ferito

Un incidente ferroviario si è verificato questa mattina nei pressi della stazione di Ravenna, poco dopo il cavalcavia Augusto Simonini, vicino al parco Teodorico. Durante l'evento, alcuni vagoni di un treno merci si sono ribaltati, causando danni sui binari. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e in particolare si segnala la presenza di un ferito. Le autorità stanno accertando le cause e gestendo la situazione.

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