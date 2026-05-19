Schianto ferroviario vicino alla stazione ribaltati vagoni di un treno merci | c' è anche un ferito
Un incidente ferroviario si è verificato questa mattina nei pressi della stazione di Ravenna, poco dopo il cavalcavia Augusto Simonini, vicino al parco Teodorico. Durante l'evento, alcuni vagoni di un treno merci si sono ribaltati, causando danni sui binari. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e in particolare si segnala la presenza di un ferito. Le autorità stanno accertando le cause e gestendo la situazione.
Un grave incidente ferroviario si è verificato oggi, martedì, a Ravenna. Tutto sembra essere avvenuto nel corso della mattinata sui binari nei pressi della stazione, poco dopo il cavalcavia Augusto Simonini, vicino al parco Teodorico. Nell'incidente una persona è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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