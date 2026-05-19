Scena Summer Fest | Comedy e Web a Testaccio

Il Summer Fest a Testaccio presenta un nuovo evento dedicato al mondo dello spettacolo e di internet. La manifestazione include performance di stand-up, spettacoli teatrali, improvvisazioni e concerti musicali, oltre a momenti con protagonisti di contenuti virali online. L’obiettivo è offrire un punto di incontro tra artisti tradizionali e creatori di contenuti digitali. La kermesse si svolge in un’area all’aperto, con il desiderio di coinvolgere un pubblico vario e creare un’occasione di svago e cultura.

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Cosa: Scena Summer Fest, il nuovo appuntamento dedicato a stand-up, teatro, improvvisazione, musica e fenomeni virali di internet.. Dove e Quando: Testaccio Estate, presso Largo Dino Frisullo a Roma, in programma ogni martedì dal 9 giugno fino a settembre inoltrato.. Perché: Per scoprire una programmazione innovativa pensata sia per il pubblico romano che per gli appassionati della nuova scena comedy italiana, in un’area open air dotata di spazi food & drink.. L’estate romana si accende con una ventata di freschezza e innovazione, confermando il rione Testaccio come uno dei poli nevralgici dell’intrattenimento culturale della capitale. Dopo gli ottimi riscontri ottenuti durante la passata stagione, Scena Social Club fa il suo grande ritorno a Testaccio Estate introducendo lo Scena Summer Fest. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Scena Summer Fest: Comedy e Web a Testaccio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A father and son fell in love with their maid — but the father was a tyrant Sullo stesso argomento Roma Summer Fest: edizione 2026Da Giugno a settembre ritorna l’estate musicale della Fondazione Musica per Roma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone La... Roma summer fest, l’estate capitolinaUna programmazione che va da metà giugno a metà settembre, oltre 70 concerti fra artisti italiani e stranieri, presentato il cartellone del Roma...