Scaricava e condivideva video pedopornografici con bimbi piccoli | arrestato un 70enne
Sei persone sono state arrestate e altre due denunciate a piede libero durante un'operazione della polizia postale di Firenze. L'indagine, chiamata Net sweeping, riguarda la detenzione e la condivisione di video pedopornografici. Tra gli arrestati c’è un uomo di 70 anni che avrebbe scaricato e condiviso materiale pedopornografico con bambini piccoli. Le accuse sono di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’attività investigativa ha portato a questi provvedimenti.
Sei persone sono state arrestate e altre due sono state denunciate a piede libero. È il risultato dell'operazione Net sweeping della polizia postale di Firenze che ipotizza contro gli indagati i reati di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Gli indagati sono residenti nelle. 🔗 Leggi su Today.it
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