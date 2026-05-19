Scaricava e condivideva video pedopornografici con bimbi piccoli | arrestato un 70enne

Sei persone sono state arrestate e altre due denunciate a piede libero durante un'operazione della polizia postale di Firenze. L'indagine, chiamata Net sweeping, riguarda la detenzione e la condivisione di video pedopornografici. Tra gli arrestati c’è un uomo di 70 anni che avrebbe scaricato e condiviso materiale pedopornografico con bambini piccoli. Le accuse sono di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’attività investigativa ha portato a questi provvedimenti.

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