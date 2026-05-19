Scardovi | Cura e controllo sono diversi la psichiatria non predice

Recentemente, un esperto ha spiegato che la cura e il controllo in psichiatria sono due approcci distinti, sottolineando che la disciplina non ha la capacità di prevedere comportamenti violenti come quello avvenuto a Modena. Sono state sollevate domande su come il taglio dei fondi influisca sulla sicurezza dei pazienti e sulla gestione delle emergenze. La discussione si concentra sulla difficoltà di anticipare atti violenti nel contesto psichiatrico, evidenziando la complessità delle misure di prevenzione.

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