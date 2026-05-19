Scardovi | Cura e controllo sono diversi la psichiatria non predice
Recentemente, un esperto ha spiegato che la cura e il controllo in psichiatria sono due approcci distinti, sottolineando che la disciplina non ha la capacità di prevedere comportamenti violenti come quello avvenuto a Modena. Sono state sollevate domande su come il taglio dei fondi influisca sulla sicurezza dei pazienti e sulla gestione delle emergenze. La discussione si concentra sulla difficoltà di anticipare atti violenti nel contesto psichiatrico, evidenziando la complessità delle misure di prevenzione.
? Domande chiave Perché la psichiatria non può prevedere atti violenti come quello di Modena?. Come influisce il taglio dei fondi sulla sicurezza dei pazienti?. Cosa distingue la cura clinica dal controllo sociale della società?. Perché il disturbo schizoide non spiega la violenza del giovane?.? In Breve Italia destina solo il 3% del bilancio sanitario alla salute mentale contro il 10% di Francia e Germania.. Scardovi evidenzia l'angoscia di disgregazione del paziente coinvolto nell'aggressione a Modena.. Il disagio psicologico post-pandemico richiede nuove strategie di integrazione sociale e formazione specialistica.. Il TSO rappresenta uno strumento giuridico emergenziale che non garantisce la capacità predittiva clinica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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