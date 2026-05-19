Un uomo di 60 anni residente nel Casentino è stato ritrovato dai Carabinieri dopo aver tentato di fuggire per tre giorni. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra amici e familiari, che avevano cercato di rintracciarlo tra sentieri, boschi e fossi della zona. Alla fine, il 60enne è stato intercettato mentre si trovava al binario di una stazione, pronto a partire in treno verso Arezzo. La vicenda si è conclusa con il suo ritrovamento senza ulteriori complicazioni.

C’era chi già immaginava scenari da puntata speciale di Chi l’ha visto?, chi controllava sentieri, boschi e fossi del Casentino col fiato sospeso, e invece il protagonista della sparizione stava tranquillamente preparando la “grande evasione” in direzione Arezzo. col regionale. Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del 60enne scomparso da Pratovecchio-Stia dalla serata di venerdì scorso. Dopo tre giorni di ricerche serrate coordinate dalla Prefettura, con Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, volontari e mezzi mobilitati in mezzo Casentino, l’uomo è stato rintracciato stamani alla stazione di Stia mentre stava per prendere un treno. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Scappa tre giorni e tenta pure la fuga in treno”: ritrovato 60enne casentinese, i Carabinieri lo intercettano al binario

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