Sbatte contro la porta dell’auto | ciclista grave

Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri mattina sulla circonvallazione interna di Luzzara. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista si è scontrato con un'auto e ha sbattuto contro la porta del veicolo. L’incidente è avvenuto vicino all’ufficio postale del paese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale per le cure del caso. La polizia sta eseguendo i rilievi per chiarire la dinamica.

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Un uomo di 35 anni, domiciliato a Guastalla, è rimasto seriamente ferito in uno scontro con un’auto, avvenuto nella tarda mattinata di ieri sulla circonvallazione interna di Luzzara, nel centro abitato del paese, non distante dall’ufficio postale. L’auto era ferma, in sosta al lato della strada. E quando il conducente ha aperto la portiera per scendere dall’abitacolo, un ciclista che arrivava dalla stessa direzione è finito contro la portiera, rimediando un violento trauma cranico. E’ poi caduto sull’asfalto. E’ stato lo stesso automobilista, di fronte a ciclista che appariva in stato di choc, a dare l’allarme ai soccorsi, prestando una prima assistenza in attesa dell’arrivo del personale sanitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sbatte contro la porta dell’auto: ciclista grave ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bici contro un’auto, grave il ciclista: portato da Pegaso a CisanelloCarrara, 1 marzo 2026 – È finita in ospedale la corsa di un ciclista che ieri mattina, poco dopo le 10,30, per cause ancora in corso di accertamento,... Torrentista bergamasca sbatte contro una roccia: grave frattura del bacinoCalcio (Bergamo), 19 aprile 2026 - Grave incidente questa mattina, domenica 19 aprile, per una torrentista di 45 anni di Calcio (Bergamo) impegnata... come vi piace a voi attaccarvi al carro e andare contro uhh …Vi siete scordati Raul che ha devastato un giardino pe un come sei bella detto da un tentatore alla ex .ora sbattere una porta è violenza?Lasciare sedie,bottiglie,dare calci al tavolo,alzare divani no x.com Qualcun altro sbatte regolarmente contro i muri? reddit Sparnelli: Conte ha litigato con la squadra e ha sbattuto la portaMassimo Sparnelli, ex addetto stampa della SSC Napoli, ha commentato la cocente sconfitta subita dagli azzurri per mano del Bologna. areanapoli.it Paura per il ct della Turchia U21: cade e sbatte la testa. Portato in ospedale per accertamentiDurante la partita contro la Croazia, l'allenatore turco è scivolato accidentalmente. Partita sospesa e poi ripresa. La Federazione: Era cosciente ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza per ... gazzetta.it