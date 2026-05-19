Savona scacco allo spaccio in via delle Trincee | due arresti e droga tra le siepi
Nella zona di via delle Trincee a Savona, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini ecuadoregni con l'accusa di spaccio di droga. Gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e denaro contante. L’intervento è stato il risultato di indagini avviate nelle scorse settimane. Durante le operazioni, le forze dell’ordine hanno trovato droga nascosta tra le siepi. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei due uomini e il sequestro di quanto rinvenuto.
Due uomini di origine ecuadoregna sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio a Savona, al termine di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. L’azione, che ha portato anche al sequestro di oltre 65 grammi di droga e 2.000 euro in contanti, è stata eseguita nella zona di via delle Trincee, nota per episodi di spaccio e degrado sociale. L’intervento ha visto coinvolti anche altri cittadini ecuadoregni, uno dei quali denunciato per minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Operazione antidroga: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione rappresenta il risultato di una lunga attività investigativa volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella città ligure. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Sullo stesso argomento
Scacco allo spaccio: dall'alba raffica arresti in tutta la provincia (e non solo)Dalle prime ore dell’alba di oggi, martedì 14 aprile, è in corso l’operazione “Daku” con ben ventotto misure cautelari eseguite dalla Polizia di...
Contrasto allo spaccio: due arresti tra Benevento e ApiceNella mattinata odierna, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto per il contrasto allo spaccio di sostanze...