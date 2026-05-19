Savona 335 screening gratuiti in piazza | successo e fondi al sociale

A Savona, sono stati effettuati 335 screening medici gratuiti in piazza. Durante l'evento sono stati raccolti 850 euro destinati a un'associazione benefica. Le prestazioni sanitarie sono state offerte senza costi grazie alla collaborazione di professionisti del settore. Il denaro raccolto sarà utilizzato per sostenere iniziative sociali. L'iniziativa ha coinvolto cittadini e volontari, creando un momento di partecipazione collettiva. La giornata ha visto un riscontro positivo in termini di partecipazione e sostegno alla causa benefica.

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? Domande chiave Come sono stati raccolti gli 850 euro per l'associazione benefica?. Chi ha garantito le prestazioni mediche gratuite in piazza?. Perché così tante persone hanno scelto di fare gli screening?. Come può questo modello diventare un appuntamento fisso per Savona?.? In Breve Raccolti 850 euro per l'associazione Guardami negli Occhi a Piazza Sisto IV.. Nadia Grillo ha coordinato i medici per il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio.. Partecipazione di 22 soci Lions, due Leo e quattro membri dei Lions CUB.. L'iniziativa del 17 maggio 2026 ha coinvolto realtà come AILD, ANPIG e Save the Woman.. Sabato scorso, 17 maggio 2026, Piazza Sisto IV a Savona ha ospitato 335 screening gratuiti durante l’iniziativa La Prevenzione in Piazza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, 335 screening gratuiti in piazza: successo e fondi al sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Oltre 300 screening gratuiti in poche ore: successo per la mattinata dedicata al diabetePiù di 300 screening eseguiti in una sola mattinata e una risposta che conferma quanto il tema della prevenzione sia sentito dai padovani. Salute in piazza: screening gratuiti a BolognaArriva a Bologna "Prevenzione è Salute”, campagna nazionale dedicata alla prevenzione in ambito cardiovascolare, cardiometabolico,... Savona, 335 screening gratuiti in piazza Sisto IV: grande partecipazione per La prevenzione in piazza x.com Grande successo per La prevenzione in piazza: 335 screening effettuati nel cuore di SavonaGrande successo per La Prevenzione in Piazza: 335 screening effettuati nel cuore di Savona ... msn.com Screening gratuiti per la salute del cuore in 26 città italianeIl 25 giugno riparte la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour Banca del Cuore 2023. Un Jumbo Truck appositamente allestito tornerà a fare tappa nel cuore di oltre 26 città ... corriere.it