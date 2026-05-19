Secondo indiscrezioni, Maurizio Sarri sarebbe in pole position per prendere il posto di Conte nel Napoli. Si tratterebbe di un ritorno, il secondo nel periodo di gestione della società attuale. La possibile scelta rientrerebbe nelle decisioni future della dirigenza, che sta valutando diverse opzioni per il ruolo di allenatore. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con Sarri che avrebbe già manifestato il suo interesse a rientrare. Restano da attendere ulteriori sviluppi ufficiali.

È Maurizio Sarri il favorito alla successione di Conte nel Napoli. Sarebbe un ritorno, il secondo nell’era De Laurentiis. Il primo, Mazzarri, è finito malissimo. De Laurentiis ci sta ancora pensando ma al momento tutto sembra propendere il Comandante dei 91 punti, l’uomo della cosiddetta Grande Bellezza. Vengono i brividi al pensiero che si tornerà a parlare di Grande Bellezza, di popolo. Ma la vita è questa, bisogna accettarla. Per la Gazzetta Sarri e Allegri sono alla pari favoriti ma la realtà sembra dare in pole position il toscano nato a Napoli. Il Mattino, con Pino Taormina, scrive che la proposta è un triennale con quota fissa 2,6 milioni di euro, più i premi per la Champions che possono portarlo a circa 3,2 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri non aspetta altro, guadagnerebbe un terzo di Conte

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