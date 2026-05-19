Sarri-Napoli Il Mattino | Il mister pronto a valorizzare cinque calciatori

Da dailynews24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Maurizio Sarri torna a essere al centro delle discussioni legate al Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico toscano avrebbe già iniziato a pianificare il futuro della squadra azzurra, indicando alcuni calciatori sui quali intende puntare. La testata giornalistica specifica che Sarri sarebbe pronto a valorizzare cinque giocatori, delineando le prime linee del suo progetto per la nuova stagione. La situazione genera interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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Il nome di Maurizio Sarri torna a infiammare l’ambiente Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico toscano avrebbe già iniziato a pianificare il futuro della squadra azzurra, facendo sapere quali potrebbero essere i primi punti fermi del suo nuovo progetto. Un segnale forte che alimenta sempre di più le voci su un possibile ritorno sulla panchina partenopea dopo l’addio di Antonio Conte. La linea di Sarri sarebbe molto chiara: costruire una squadra competitiva partendo da calciatori già presenti o vicini all’universo Napoli, valorizzando profili giovani e funzionali al suo gioco. I primi cinque nomi indicati dal tecnico sarebbero Noa Lang, Luca Marianucci, Rafa Marin, Billy Gilmour e Sam Beukema. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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