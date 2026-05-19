Sarri-Napoli Il Mattino | Il mister pronto a valorizzare cinque calciatori

Il nome di Maurizio Sarri torna a essere al centro delle discussioni legate al Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico toscano avrebbe già iniziato a pianificare il futuro della squadra azzurra, indicando alcuni calciatori sui quali intende puntare. La testata giornalistica specifica che Sarri sarebbe pronto a valorizzare cinque giocatori, delineando le prime linee del suo progetto per la nuova stagione. La situazione genera interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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