Sara Gama, ex capitana della nazionale femminile, ha partecipato a un evento a Milano organizzato da Lego in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026. Durante l’intervento, ha affermato che il calcio femminile non soffre di un problema di pubblico, ma che spesso manca una corretta comunicazione da parte di media e istituzioni. Ricordando il Mondiale del 2006, Gama ha sottolineato l’importanza di rendere lo sport più accessibile e di raccontarlo in modo più efficace.

L’abbiamo incontrata a Milano durante un evento organizzato da The Lego Group in occasione dell’avvicinarsi della Coppa del Mondo FIFA 2026. Per celebrare il torneo, LEGO ha immaginato un modo diverso di vivere i Mondiali: dare ai fan la possibilità di costruire la propria Coppa del Mondo con i celebri mattoncini del brand. L’evento, nato dalla partnership tra LEGO e FIFA, ha messo insieme calcio e creatività con un obiettivo preciso: riportare al centro il divertimento. Un tema tutt’altro che secondario se si considera che, secondo i dati condivisi da LEGO Italia, 6 bambini su 10 tra gli 11 e i 14 anni abbandonano il calcio perché smettono di divertirsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sara Gama: «Il calcio femminile non ha un problema di pubblico: quando lo rendi accessibile, la gente lo guarda. Va raccontato meglio da media e istituzioni»

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