Sara e mamma Antonella appena prima di morire… Avvelenate rivelazione sconvolgente dall’ospedale
Una recente testimonianza proveniente dall’ospedale riguarda Sara e la madre Antonella, entrambe vittime di un presunto avvelenamento da ricina. La narrazione si concentra sui momenti immediatamente prima del decesso delle due donne, lasciando aperti nuovi scenari sulla sequenza degli eventi e sulla dinamica del fatto. La ricostruzione potrebbe cambiare le ipotesi iniziali riguardanti le cause e le circostanze che hanno portato alla morte di Sara, di 15 anni, e di Antonella.
Un racconto che potrebbe modificare in modo significativo la ricostruzione temporale del presunto avvelenamento da ricina costato la vita a Sara Di Vita, 15 anni, e alla madre Antonella Di Ielsi. È quello fornito dall’infermiere 55enne Gianni agli investigatori della Questura di Campobasso durante l’interrogatorio del 18 maggio, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Larino per duplice omicidio premeditato. L’uomo, dipendente dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, era intervenuto nell’abitazione di Pietracatella condivisa dalle due vittime insieme ad altri familiari il 26 dicembre, poche ore prima del ricovero. Davanti agli investigatori avrebbe descritto una situazione già estremamente compromessa, tale da suggerire immediatamente il trasferimento urgente in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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