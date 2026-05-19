Sara e mamma Antonella appena prima di morire… Avvelenate rivelazione sconvolgente dall’ospedale

Una recente testimonianza proveniente dall’ospedale riguarda Sara e la madre Antonella, entrambe vittime di un presunto avvelenamento da ricina. La narrazione si concentra sui momenti immediatamente prima del decesso delle due donne, lasciando aperti nuovi scenari sulla sequenza degli eventi e sulla dinamica del fatto. La ricostruzione potrebbe cambiare le ipotesi iniziali riguardanti le cause e le circostanze che hanno portato alla morte di Sara, di 15 anni, e di Antonella.

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