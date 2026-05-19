Sant’Efebo buche tappate solo per garantire la corsa di 34mila auto che sono un pericolo per i residenti
Gli operai del Comune di Terni hanno iniziato i lavori di riparazione delle buche nelle strade vicino al sottopasso di Sant’Efebo. Le riparazioni sono state effettuate per consentire la circolazione di circa 34 mila auto, anche se alcuni residenti segnalano che le buche sono state tappate solo temporaneamente e che la strada resta rischiosa. La decisione di intervento riguarda una zona molto frequentata, dove le condizioni delle strade sono state al centro di diverse segnalazioni.
“Gli operai del Comune di Terni sono entrati in azione per tappare le buche in prossimità del sottopasso di Sant'Efebo. Un intervento che, a prima vista, potrebbe sembrare positivo, ma che nasconde una realtà amara e inaccettabile per i residenti del quartiere di San Valentino. Come direttivo del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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