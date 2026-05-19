Sant’Agnello nuova organizzazione della Giunta Coppola | riassegnate le deleghe

A Sant’Agnello, la Giunta guidata dal sindaco ha rinnovato la propria organizzazione, assegnando nuove deleghe ai membri dell’esecutivo. Tra le novità, Giovanni Gargiulo è entrato a far parte della giunta con competenze specifiche in ambito di bilancio, tributi e urbanistica. Inoltre, sono state ridefinite le deleghe di altri assessori e consiglieri comunali, con cambiamenti che riguardano diverse aree di gestione del municipio. La modifica riguarda in particolare le responsabilità interne all’amministrazione locale.

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Giovanni Gargiulo entra nell’esecutivo con bilancio, tributi e urbanistica. Nuove deleghe anche per assessori e consiglieri comunali.. Il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola ha oggi provveduto a riassegnare le deleghe. Nel nuovo assetto entra in Giunta come Assessore Giovanni Gargiulo con le deleghe a bilancio e tributi, urbanistica, corso pubblico, protezione civile, contenzioso, patrimonio. Al Vice Sindaco Maria Russo sono affidate le deleghe a politiche e servizi sociali, pari opportunità, politiche giovanili, verde pubblico e parchi; all’Assessore Ester De Maio le deleghe a pubblica istruzione, lavori pubblici, demanio, agricoltura, Sportello Europa; all’Assessore Marcello Aversa le deleghe a turismo e manifestazioni, attività produttive, servizi cimiteriali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sant’Agnello, nuova organizzazione della Giunta Coppola: riassegnate le deleghe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Carrara, rimpasto in giunta: revocate le deleghe all’assessore BenfattoCarrara, 25 marzo 2026 – Il rimpasto della discordia vede sacrificata l’assessore a Sport, Turismo e Commercio Lara Benfatto sull’altare degli... Leggi anche: Regione, Schifani alle prese col rimpasto di Giunta: "Le deleghe non si toccano"