Sansepolcro si ferma ad ascoltare l’Alzheimer | un convegno tra dolore cura e speranza
A Sansepolcro si è svolto un convegno dedicato all’Alzheimer, con una sala consiliare piena e pubblico in silenzio. L’evento, promosso dall’Inner Wheel Club, ha affrontato il tema dell’assistenza ai malati di Alzheimer, concentrandosi su limiti e speranze. Durante l’incontro sono state condivise testimonianze che hanno suscitato emozioni e riflessioni tra i presenti, creando un clima di grande attenzione e coinvolgimento.
La sala consiliare di Sansepolcro gremita in ogni ordine di posto, il silenzio attento del pubblico, le testimonianze capaci di toccare corde profonde: il convegno promosso dall’Inner Wheel Club di Sansepolcro sul tema “L’assistenza al malato di Alzheimer tra limiti e speranze” si è trasformato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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