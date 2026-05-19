Sanità ultimatum ai vertici Rsu verso lo stato di agitazione Nel mirino le esternalizzazioni

Le rappresentanze sindacali hanno annunciato uno stato di agitazione nei confronti dei vertici del settore sanitario. Tra le questioni sollevate ci sono il piano ferie estivo non condiviso, le continue privatizzazioni ed esternalizzazioni, e la mancanza di confronto riguardo all’apertura dei nuovi Ospedali di comunità. I lavoratori lamentano inoltre il peggioramento delle condizioni di lavoro e la mancanza di dialogo sulle decisioni prese senza consultazioni ufficiali. La situazione ha portato alla richiesta di un intervento immediato da parte delle autorità.

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Piano ferie estivo non concordato, privatizzazioni ed esternalizzazioni continue, mancato confronto sull’apertura dei nuovi Ospedali di comunità, condizioni di lavoro sempre peggiori. La pax sociale tra le corsie dei reparti, negli ambulatori e negli uffici degli ospedali e dei servizi territoriali dell’Asst di Lecco è cessata. I delegati sindacali della Rsu che rappresentano circa 2.500 dipendenti non medici della sanità pubblica lecchese lanciano un ultimatum al direttore generale: "inversione chiara e concreta", o stato di agitazione, se non lo sciopero e altre forme di protesta. In un comunicato duro come mai prima, i sindacalisti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sanità, ultimatum ai vertici. Rsu verso lo stato di agitazione. Nel mirino le esternalizzazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità, Cgil e Uil proclamano lo stato di agitazione del personale in LiguriaFp Cgil Liguria e Uil Fp Liguria hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della sanità in regione "a causa dell'insostenibile inerzia... Sanità a Taranto, FP CGIL proclama lo stato di agitazione del personale ASLTarantini Time QuotidianoLa Funzione Pubblica CGIL ha proclamato lo stato di agitazione del personale dell’ASL di Taranto denunciando una situazione... Sanità, ultimatum ai vertici. Rsu verso lo stato di agitazione. Nel mirino le esternalizzazioniLecco, i delegati rappresentano 2.500 dipendenti non medici. Al dg Trivelli: Vogliamo una inversione di rotta chiara e concreta. ilgiorno.it Crisi sanità sul territorio, martedì vertice in Regione convocati i sindaci Burrini e Lo Fazio: Primo passo importanteCrisi sanità sul territorio, martedì vertice in Regione convocati i sindaci Burrini e Lo Fazio: Primo passo importante - ... ilgranchio.it