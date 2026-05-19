Sanità Molise | Primiani denuncia legge blindata e buchi di 47 milioni

Un rappresentante della regione Molise ha segnalato che la legge sulla sanità della regione appare blindata e che ci sono un deficit di 47 milioni di euro. In particolare, si chiede come siano stati gestiti questi fondi e quale sia il motivo per cui il controllo sulla spesa sanitaria non sia stato aggiornato dal 2022. La questione solleva dubbi sulla trasparenza e sulla gestione economica del settore sanitario regionale.

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? Domande chiave Come sono finiti 47 milioni di euro nei buchi della sanità? Perché il controllo sulla spesa sanitaria è fermo dal 2022? Chi deve pagare i 1,8 milioni di interessi passivi annuali? Come influirà il maxi-emendamento sulla qualità dei servizi ai cittadini??? In Breve Note di credito sanitarie per 47 milioni di euro previste per l'anno 2024. Interessi passivi da 1,8 milioni di euro annui per ritardi flussi verso Asrem. Attività del Nucleo operativo di controllo ferma dal 2022 p . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Molise: Primiani denuncia legge blindata e buchi di 47 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità Molise: Primiani punta i riflettori su rischi e criticità? Punti chiave Come influirà la chiusura del laboratorio di Termoli sulla sicurezza cardiologica? Quali rischi corrono i pazienti degli ospedali di... Molise, Legge di stabilità: 20 milioni per riparare il territorioLa Giunta regionale ha approvato la Legge di stabilità 2026, un provvedimento che mette al centro della gestione finanziaria il ripristino del... Sanità e bilancio, il Consiglio regionale si divide sul commissariamentoRomano attacca centrodestra e Pd: Gioco delle tre carte. Salvatore presenta emendamenti su welfare e sanità. Primiani chiede di impugnare il commissariamento davanti alla Consulta ... primonumero.it Sanità, Primiani (M5s) Il Consiglio regionale impugni il Commissariamento davanti alla Corte CostituzionaleCAMPOBASSO - Sanità, Primiani consigliere regionale del M5S sul Pos invita la Regione a produrre atti concreti e quindi ad impugnare ... molisenetwork.net