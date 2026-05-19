Sanità lucana Uil Pensionati | ‘Rischio gusci vuoti con il Pnrr

La sanità nella regione lucana sta affrontando preoccupazioni legate ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Secondo i rappresentanti dei pensionati, ci sono dubbi sulla capacità delle nuove Case di comunità di operare senza un numero sufficiente di medici. Inoltre, si segnala il rischio che i finanziamenti stanziati possano essere destinati principalmente alla costruzione di strutture, senza garantire il personale necessario per il loro funzionamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come faranno le nuove Case di comunità a funzionare senza medici?. Perché i fondi del Pnrr rischiano di finanziare solo edifici vuoti?. Chi garantirà l'assistenza sanitaria nei piccoli comuni lucani isolati?. Quali conseguenze avranno le liste d'attesa per i pensionati fragili?.? In Breve Rischio desertificazione sanitaria nei borghi isolati della Basilicata per carenza organico.. Pensionati con redditi bassi affrontano costi privati per superare liste d'attesa pubbliche.. Investimenti Pnrr rischiano sprechi senza piano per nuove figure professionali sanitarie.. Medici di famiglia potrebbero spostarsi verso Case di comunità penalizzando i piccoli comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità lucana, Uil Pensionati: ‘Rischio gusci vuoti con il Pnrr ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuovo ospedale a Ivrea: il rischio di gusci vuoti senza personale? Cosa scoprirai Chi garantirà i turni medici nelle nuove strutture di Ivrea? Come verranno coperti i posti letto senza personale strutturato? Perché... Basilicata, Flovilla: «Nuove Case della Comunità: rischio gusci vuoti»? Domande chiave Come verranno garantiti medici e infermieri nelle nuove strutture lucane? Cosa accadrà se le Case della Comunità restano senza... Sorrento (NA), al Congresso UIL Pensionati l’intervento di Carmine Vaccaro sulla condizione degli anziani in BasilicataAl Congresso nazionale UIL Pensionati di Sorrento l’intervento del segretario lucano Carmine Vaccaro su sanità, assistenza e invecchiamento attivo in Basilicata. trmtv.it UIL Pensionati, Boccardo: La dignità non può dipendere dal redditoCAMPOBASSO - Dal Molise al congresso nazionale della UIL Pensionati, la voce degli anziani fragili e soli si è fatta sentire con forza. molisenetwork.net