Sanchez all’OMS | La salute non si ferma ai confini nazionali
Il rappresentante di un paese ha dichiarato all’Organizzazione mondiale della sanità che la salute non si ferma ai confini nazionali. Sono state sollevate domande sulla possibile diffusione dell’hantavirus a bordo di una nave, e si è parlato del motivo per cui un governo ha deciso di ridurre di 18 miliardi di dollari i finanziamenti per la sanità mondiale. Queste questioni evidenziano le sfide attuali nel settore sanitario internazionale e le implicazioni di decisioni politiche in ambito di salute pubblica.
? Domande chiave Come può l'hantavirus sulla nave MV Hondius influenzare la sicurezza globale?. Perché la Spagna ha tagliato 18 miliardi di dollari alla sanità mondiale?. Quale nazione accoglierà i passeggeri della nave colpita dal virus?. Come influisce la gestione dei conflitti sui fondi per le emergenze sanitarie?.? In Breve OMS monitora Ebola in Congo e hantavirus sulla nave MV Hondius.. Spagna accoglie passeggeri della MV Hondius nelle isole Canarie.. Sanchez confronta 29 miliardi per la guerra con 18 miliardi tagliati alla sanità.. Appello alla solidarietà durante la 79esima Assemblea mondiale della sanità a Ginevra.. A Ginevra, il 19... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Ecco: Leader che arrivano alle istituzioni per deviare denaro pubblico verso aziende private, indebolendo ciò che è comune per arricchire pochi. Più chiaro di così non si può. A discapito del diritto alla salute dei cittadini. E non solo della salute. #SalviamoSS x.com
HANTAVIRUS E RISCHI DI NUOVE PANDEMIE. L’ITALIA E’ TRA I POCHI STATI (INSIEME AGLI STATI UNITI E ALL’IRAN) A NON AVER ADOTTATO IL NUOVO ACCORDO GLOBALE DELL'OMS (ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ) PER MIGLIO facebook
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