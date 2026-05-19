Sanchez all’OMS | La salute non si ferma ai confini nazionali

Il rappresentante di un paese ha dichiarato all’Organizzazione mondiale della sanità che la salute non si ferma ai confini nazionali. Sono state sollevate domande sulla possibile diffusione dell’hantavirus a bordo di una nave, e si è parlato del motivo per cui un governo ha deciso di ridurre di 18 miliardi di dollari i finanziamenti per la sanità mondiale. Queste questioni evidenziano le sfide attuali nel settore sanitario internazionale e le implicazioni di decisioni politiche in ambito di salute pubblica.

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