San Pietro in Cerro al via i lavori di ristrutturazione degli uffici postali

A San Pietro in Cerro, in provincia di Piacenza, sono iniziati i lavori di ristrutturazione degli uffici postali situati in Via Roma 34. Poste Italiane ha annunciato che gli interventi prevedono il miglioramento degli ambienti per renderli più confortevoli e l’installazione di nuovi servizi. La ristrutturazione si inserisce in un progetto più ampio di aggiornamento della rete degli uffici postali nella regione. I lavori sono stati avviati recentemente e sono destinati a durare alcune settimane.

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