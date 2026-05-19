San Pietro in Cerro al via i lavori di ristrutturazione degli uffici postali
A San Pietro in Cerro, in provincia di Piacenza, sono iniziati i lavori di ristrutturazione degli uffici postali situati in Via Roma 34. Poste Italiane ha annunciato che gli interventi prevedono il miglioramento degli ambienti per renderli più confortevoli e l’installazione di nuovi servizi. La ristrutturazione si inserisce in un progetto più ampio di aggiornamento della rete degli uffici postali nella regione. I lavori sono stati avviati recentemente e sono destinati a durare alcune settimane.
Procede nel Piacentino la modernizzazione della rete degli uffici postali polis. Poste Italiane comunica che anche nell’ufficio di San Pietro in Cerro, sito in Via Roma 34, partono i lavori di ristrutturazione per avere ambienti maggiormente confortevoli e l’inserimento dei nuovi servizi della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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