A San Martino Valle Caudina, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni con l’accusa di aver compiuto estorsioni e violenze ai danni dei genitori. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto dopo le segnalazioni di comportamenti minacciosi e richieste di denaro. L’arresto è stato eseguito nella giornata di ieri, e l’uomo si trova ora in custodia in attesa di procedimenti giudiziari. Nessun’altra persona è coinvolta nelle accuse.

San Martino Valle Caudina, estorsioni e violenze contro i genitori: arrestato un 41enne dopo l’intervento dei Carabinieri. San Martino Valle Caudina, violenze in famiglia. Ancora un caso di violenza domestica nel territorio irpino. A San Martino Valle Caudina, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori. Le vittime sono una 66enne e il marito, quest’ultimo persona disabile, costretti da tempo a vivere in una situazione di forte disagio. La richiesta di aiuto e l’intervento dei militari. L’intervento dei Carabinieri scatta nel pomeriggio, dopo la richiesta di aiuto della donna, che riesce a rifugiarsi dall’abitazione dei vicini e a contattare il 112 in preda a un forte stato di agitazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Martino Valle Caudina, arrestato 41enne: estorsioni ai genitori

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