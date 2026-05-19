San marino La Virtus vince la finale playoff

La Virtus ha conquistato la vittoria nella finale playoff del campionato sammarinese, sconfiggendo La Fiorita nell’ultimo incontro della postseason. La partita ha concluso la competizione, assegnando alla squadra vincente il secondo posto della stagione. La sfida si è svolta nell’ultimo fine settimana, portando a termine il torneo con questa finale decisiva. La Virtus si è così aggiudicata il risultato che conclude il campionato, lasciando La Fiorita con il secondo gradino del podio.

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