San marino La Virtus vince la finale playoff
La Virtus ha conquistato la vittoria nella finale playoff del campionato sammarinese, sconfiggendo La Fiorita nell’ultimo incontro della postseason. La partita ha concluso la competizione, assegnando alla squadra vincente il secondo posto della stagione. La sfida si è svolta nell’ultimo fine settimana, portando a termine il torneo con questa finale decisiva. La Virtus si è così aggiudicata il risultato che conclude il campionato, lasciando La Fiorita con il secondo gradino del podio.
Cala il sipario sul campionato sammarinese con la Virtus che si è presa la piazza d’onore. Battendo La Fiorita nell’ultimo atto della postseason. Con l’accesso alla Conference League già blindato da entrambe le formazioni, la gara si sblocca al 28’ dopo un avvio vivace: è Affonso a siglare il vantaggio del club di Montegiardino con un elegante scavetto su assist di Zaccaria. La risposta neroverde è però immediata e al 32’ Golinucci firma il pareggio con un tap-in vincente. Nella ripresa la Virtus completa il sorpasso al 52’: De Santis recupera palla e si fa cinquanta metri di campo per poi servire Scappini, che con il piattone trafigge Vivan per il definitivo 2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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