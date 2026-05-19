Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, si discute di un cambiamento nell’aspetto dell’angelo raffigurato. Recenti interventi di restauro e modifiche ai dettagli dell’opera hanno modificato l’aspetto del volto, portando a confronti con l’immagine pubblica della politica italiana. La somiglianza che un tempo sembrava evidente sembra ora essere sbiadita o alterata, suscitando curiosità tra visitatori e appassionati d’arte. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa trasformazione.

Fermi tutti: l'angelo della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, non sembra più Giorgia Meloni. Un caso che sollevò un vespaio di pelosissime polemiche. E che ora si arricchisce di un nuovo, surreale, capitolo. Già, perché il volto dell'angelo, rivisto e modificato, ricorda altri personaggi famosi, nuove somiglianze che stanno infiammando i social e rilanciando una vicenda che fu virale nei mesi scorsi. La storia ruota attorno alla storica chiesa di San Lorenzo in Lucina, a pochi passi da Montecitorio, dove un affresco floreale realizzato nel 2000 era stato pesantemente compromesso dalle infiltrazioni d'acqua. Tra le figure danneggiate c'era anche uno degli angeli, il cui volto era quasi completamente scomparso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - San Lorenzo in Lucina, l'angelo-Meloni? Clamoroso, a chi assomiglia dopo il ritocco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

San Lorenzo in Lucina: dopo la Meloni spunta il volto di Marina Berlusconi

Sullo stesso argomento

Roma, ridipinto l’angelo con il volto di Meloni nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, ora assomiglia a Marina BerlusconiSecondo le nuove segnalazioni, l’immagine risulterebbe oggi ulteriormente modificata e associata da alcuni al volto dell’imprenditrice Marina...

Leggi anche: L’angelo di San Lorenzo in Lucina cambia volto: dopo Meloni è caccia alla somiglianza. “Pare Elodie, no è Marina B.”

L’angelo di San Lorenzo in Lucina cambia volto: dopo Meloni è caccia alla somiglianza. Pare Elodie, no è Marina B. x.com

Enrico Sanguliano in Ruins reddit

Via Giorgia Meloni, l'angelo di San Lorenzo in Lucina cambia facciaAlcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... libero.it

Basilica di San Lorenzo in Lucina: è stato rimosso l'affresco di MeloniSe ne è parlato per giorni, con tantissime persone che si sono recate all’interno della Basilica di San Lorenzo in Lucina solo per vederlo: l’affresco, con l’angelo col volto simile a quello di ... notizie.it