San Liberatore | risonanza PNRR bloccata il Comitato esige risposte

Il Comitato di San Liberatore ha richiesto chiarimenti riguardo alla sospensione delle attività del macchinario collaudato, che dopo la formazione del personale rimane ancora spento. La questione riguarda anche la mancanza di risposte ufficiali sulla ripresa delle operazioni e sui motivi che hanno portato al blocco. Il tema è collegato alla risonanza del PNRR nella zona, con alcune fonti che indicano un rallentamento nei progetti approvati. La situazione ha portato alla richiesta di incontri e spiegazioni formali.

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