San Giorgio a Cremano violenza su minori in una scuola di danza

A San Giorgio a Cremano, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 66 anni in relazione a presunte violenze su minori all’interno di una scuola di danza. Le indagini sono scattate dopo segnalazioni che hanno portato alle verifiche delle forze dell’ordine. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore e il procedimento giudiziario è ancora in corso. La vicenda riguarda diversi ragazzi che frequentano la struttura, che sono stati ascoltati dagli inquirenti.

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