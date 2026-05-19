San Giorgio a Cremano violenza su minori a scuola | arrestato un uomo
Un uomo di 66 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a San Giorgio a Cremano in relazione a presunte violenze commesse su minori all’interno di una scuola di danza. Le indagini sono state avviate dopo alcune segnalazioni riguardanti comportamenti sospetti all’interno della struttura. Le autorità hanno eseguito un’operazione di polizia e proceduto all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia. La scuola di danza ha collaborato con gli investigatori durante le attività di verifica.
San Giorgio a Cremano, presunte violenze su minorenni in una scuola di danza: arrestato un 66enne dalla Polizia di Stato. San Giorgio a Cremano, arresto per presunte violenze su minorenni. Nella serata dell’ 8 maggio, la Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, ha arrestato un 66enne, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di minorenni. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale dopo le formalità di rito. Il provvedimento si inserisce nell’ambito di un’indagine delicata coordinata dalla Procura partenopea. Indagini su presunti abusi durante lezioni private. Le... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
San Giorgio a Cremano, abusi su allieve in una scuola di danza: arrestato
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