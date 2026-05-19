San Giorgio a Cremano violenza su minori a scuola | arrestato un uomo

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a San Giorgio a Cremano in relazione a presunte violenze commesse su minori all’interno di una scuola di danza. Le indagini sono state avviate dopo alcune segnalazioni riguardanti comportamenti sospetti all’interno della struttura. Le autorità hanno eseguito un’operazione di polizia e proceduto all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia. La scuola di danza ha collaborato con gli investigatori durante le attività di verifica.

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