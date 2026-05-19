Due adolescenti sono riusciti a sottrarre delle armi ai genitori e a portarle in una moschea di San Diego, dove poi si è verificata una sparatoria. Le armi rubate erano custodite all’interno di un veicolo, una BMW, che è stata perquisita dagli agenti. All’interno del veicolo sono stati trovati anche messaggi scritti contenenti contenuti d’odio. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle modalità con cui i ragazzi sono riusciti a sottrarre le armi e sul contenuto dei messaggi trovati.

? Punti chiave Come hanno fatto i ragazzi a sottrarre le armi ai genitori?. Cosa contenevano i messaggi d'odio trovati nella BMW dei sospettati?. Perché la madre di uno degli assalitori aveva chiamato il 911?. Quali legami hanno i due adolescenti con la scuola Madison?.? In Breve La madre ha allertato il 911 alle ore 9:42 segnalando la scomparsa del figlio.. I sospettati Cain Clark e Caleb Vazquez hanno lasciato messaggi di superiorità razziale.. Il capo della polizia Scott Wahl coordina le indagini sulle residenze dei ragazzi.. La scuola Madison si trova a 1,6 chilometri dal Centro islamico di San Diego.. Lunedì 18 maggio, cinque persone hanno perso la vita durante una sparatoria avvenuta presso il Centro islamico di San Diego, dove gli investigatori hanno identificato i sospettati Cain Clark, di 17 anni, e Caleb Vazquez, di 18 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Diego, strage alla moschea: 2 adolescenti rubano armi ai genitori

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