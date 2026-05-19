A San Diego, si è verificata una sparatoria presso un Centro Islamico in cui sono rimasti uccisi i due sospettati che avevano aperto il fuoco. Durante l’incidente, è stata colpita e uccisa anche una guardia giurata, padre di otto figli, molto conosciuto nella comunità locale. La polizia ha confermato che i due aggressori sono stati uccisi sul posto e che nessun altro ferito è stato segnalato. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Nella sparatoria al Centro Islamico di San Diego sono morti i due sospettati che hanno aperto il fuoco, uccidendo una guardia giurata padre di otto figli, profondamente legato alla sua comunità. L’uomo ha sacrificato la propria vita per proteggere le persone all’interno della moschea, ha raccontato il suo amico Sam Hamideh.”Non era una semplice guardia giurata – ha detto Hamideh a Kyung Lah della Cnn – Ogni volta che lo incontravi, ti faceva sempre sorridere, trasmetteva un’energia positiva, una forte fede in Dio ed era sempre gentile”. All’interno della moschea si trova una scuola elementare, che accoglie bambini dalla materna alla terza elementare, ha spiegato Hamideh. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - San Diego, sparatoria in un Centro Islamico: morti i due assalitori e una guardia giurata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso

Sullo stesso argomento

Usa, sparatoria in un Centro Islamico a San Diego: almeno una vittima. La polizia: “Morti i due assalitori”La polizia di San Diego sta intervenendo in seguito a una sparatoria in corso presso il Centro Islamico di San Diego.

Sparatoria in un centro islamico di San Diego: morti e diversi feriti. Suicidi i due assalitoriMomenti di paura a San Diego, in California, dove una sparatoria è stata segnalata all’interno del centro islamico situato nel quartiere di...

Tre persone sono state uccise in una sparatoria nel Centro islamico di San Diego: una guardia di sicurezza e due membri dello staff della scuola interna al complesso. I due attentatori, di 17 e 19 anni, sono stati trovati morti in un’auto con ferite d’arma da fuoco x.com

San Diego, sparatoria in un centro islamico: chi erano i due killer di 17 e 18 anni. In auto un biglietto contro l'IslamSecondo una fonte delle forze dell'ordine, citata dal New York Post, i presunti autori della sparatoria che ha causato la morte di tre persone fuori da una moschea di San Diego sono ... ilmessaggero.it

San Diego, sparatoria alla moschea che voleva portare la Sharia in California: 5 mortiCinque persone, tra cui due sospetti, sono state uccise in una sparatoria nella più grande moschea di San Diego. Due delle vittime sono ... iltempo.it

La mia migliore sparatoria finora - stanza dei cactus nel giardino botanico reddit