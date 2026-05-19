San Diego sparatoria in un Centro Islamico | il racconto del testimone

Lunedì a San Diego si è verificata una sparatoria in una moschea che ha provocato la morte di tre uomini. Secondo il racconto di un testimone, l’evento è avvenuto all’interno del centro religioso, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sugli agenti coinvolti. Si ritiene che i sospettati siano due adolescenti, e il caso è stato classificato come un crimine d’odio. Le autorità stanno verificando i dettagli e cercando eventuali collegamenti con altri episodi simili.

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Tre uomini sono stati uccisi lunedì in una sparatoria in una moschea di San Diego. Si ritiene che entrambi i sospettati siano adolescenti e il caso è considerato un crimine d’odio. Daniel McDonald, 20 anni, che vive a pochi isolati più in là, ha detto all’Associated Press di aver sentito gli spari da dentro casa sua. E quando è uscito, ha potuto vedere un agente che lavorava per rianimare uno dei sospettati. McDonald ha detto che c’era un’enorme presenza di polizia e che tutte le strade erano state chiuse. Il Centro Islamico è la più grande moschea della contea di San Diego, secondo il suo sito web. Il campus comprende la scuola Al Rashid, che secondo il sito offre corsi di lingua araba, studi islamici e Corano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - San Diego, sparatoria in un Centro Islamico: il racconto del testimone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego. Si temono vittime, operazione polizia in corso Sullo stesso argomento San Diego, sparatoria in centro islamico: una vittimaLa polizia di San Diego sta intervenendo in seguito a una sparatoria in corso presso il Centro Islamico di San Diego. Sparatoria in centro islamico a San Diego, si temono vittime(Adnkronos) – Una sparatoria presso il centro islamico di San Diego, in California, ci sarebbero diverse vittime. Sparatoria in un centro islamico a San Diego,tre vittime. Morti i due assalitori, FBI: Entrambi erano adolescenti.Agenti in azione Uccisi due uomini armati e una guardia giurata. L'allarme alle 21.30 ora italiana. Il centro islamico è tra i maggiori della California. x.com Sparatoria in centro islamico di San Diego, ci sono due morti. Il complesso ospita una scuolaSparatoria a San Diego, in California, dove un massiccio intervento della polizia è scattato dopo la segnalazione di un uomo armato ... fanpage.it Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego. La polizia: Almeno tre morti oltre i due assalitori. I sospettati sono 2 teenager di 17 e 19 anniSparatoria in un centro islamico a San Diego Una sparatoria è stata segnalata presso il centro islamico di San Diego, in California, e ci sarebbero diverse vittime. Secondo ... ilmessaggero.it La mia migliore sparatoria finora - stanza dei cactus nel giardino botanico reddit