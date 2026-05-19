San Diego sparatoria in un centro islamico | cosa sappiamo

Da lettera43.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di San Diego, una sparatoria si è verificata all’interno di un centro islamico, provocando la morte di tre persone. Due aggressori, di 17 e 19 anni, sono stati trovati morti in un’auto nelle vicinanze, con ogni probabilità suicidi. La polizia ha segnalato che nessun altro ferito è stato accertato e che le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Non sono stati resi noti altri dettagli riguardo alle motivazioni o alle circostanze esatte dell’incidente.

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Il bilancio della sparatoria alla moschea di  San   Diego  è di tre vittime oltre ai due aggressori, due ragazzi di 17 e 19 anni trovati morti suicidi in un’auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Al momento il caso è ritenuto un crimine d’odio. Su una delle armi usate per l’attacco e ritrovate in macchina c’era la scritta «hate speech». Sempre nell’abitacolo gli investigatori hanno trovato messaggi anti-islamici. Lo riporta il  New York Times, sottolineando che uno dei due sospettati aveva preso un’arma dalla casa dei genitori poco prima dell’attacco e ha lasciato un biglietto di addio. Le tre vittime sono tre uomini, fra i quali una guardia di sicurezza che, secondo quanto riferito dalla polizia, ha avuto un ruolo cruciale nell’evitare una strage. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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