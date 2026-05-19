Nella giornata di ieri, presso il Centro islamico di San Diego, in California, si è verificata una sparatoria che ha provocato tre vittime. Due giovani di 17 e 18 anni hanno sparato all'esterno della moschea, colpendo tre uomini, tra cui una guardia di sicurezza. La guardia ha avuto un ruolo importante nel contenere i danni, secondo quanto riferito dalle autorità. La polizia ha fermato i due adolescenti e sta indagando sulle motivazioni dell'episodio.

Due adolescenti di 17 e 18 anni hanno aperto il fuoco presso il Centro islamico di San Diego, in California, uccidendo tre uomini all'esterno della moschea, tra cui una guardia di sicurezza, che, secondo le autorità, ha avuto un ruolo cruciale nel limitare le perdite di vite umane. I due sospetti sono stati trovati morti in un'autovettura nelle vicinanze, apparentemente per ferite da arma da fuoco autoinflitte. Di " situazione terribile " ha parlato a caldo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il capo della polizia di San Diego, Scott Wahl, ha dichiarato che gli inquirenti stanno trattando la sparatoria come un " crimine d'odio ". Wahl ha raccontato che il dipartimento di Polizia aveva ricevuto la segnalazione su "un minore in fuga" dalla madre di uno dei sospettati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - San Diego, sparatoria al centro islamico: tre morti. Chi sono i due ragazzini killer

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Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso

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