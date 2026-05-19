Sampdoria 35 anni dallo scudetto Pagliuca | E' stato un sogno

Da agi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio 1991 rappresenta per i tifosi della Sampdoria una data indelebile, quando la squadra conquistò il suo unico scudetto. A 35 anni da quell'evento, l'ex portiere della squadra ricorda quel traguardo, definendolo un sogno. In un'intervista con l'agenzia di stampa, Pagliuca ripercorre quei momenti, condividendo i ricordi di una stagione memorabile. La vittoria dello scudetto rimane uno dei capitoli più significativi nella storia del club.

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AGI - 19 maggio 1991, per i tifosi della Sampdoria  una data memorabile. A 35 anni dallo storico scudetto Gianluca Pagliuca ripercorre quella cavalcata in un colloquio con l'AGI. "Quello scudetto è stato un sogno. C'era un entusiasmo incredibile, anche da parte dei tifosi c'era voglia di fare l'impresa. Un ricordo indelebile ". "Vialli è sempre con noi" . Pagliuca in porta, "una difesa di ferro, una squadra fortissima e poi quei due lì davanti, Roberto Mancini e Gianluca Vialli.". Il primo pensiero va all'ex attaccante della Sampdoria e della Nazionale   "è sempre con noi, non lo dimenticherò ma i". Il secondo a mister Boskov, "è stato fondamentale, un allenatore bravissimo, furbo, onesto, nessuno sapeva gestire lo spogliatoio meglio di lui". 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Sampdoria, 35 anni dallo scudetto. Pagliuca: "E' stato un sogno"
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